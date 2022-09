Opmerkelijk gerucht uit Engeland: “Chelsea bood op laatste transferdag miljoenenbedrag voor Belgisch toptalent Roméo Lavia”

Hij mag dan wel zes weken buiten strijd zijn met een blessure, Roméo Lavia heeft zijn naam al gemaakt in Engeland. Zo zeer zelfs dat Chelsea liefst 50 miljoen pond over had voor onze landgenoot.

Dat bewezen alleszins transferexpert Fabrizio Romano en The Athletic. De Blues waren op de laatste dag van de zomertransfermarkt nog haastig op zoek naar een extra middenvelder. Uiteindelijk zouden ze terechtkomen bij Juventus voor Denis Zakaria, die op huurbasis met een aankoopoptie (28-30 miljoen euro) naar Londen verkaste.

Maar daarvoor zou Chelsea - recent overgenomen door een steenrijke Amerikaan en bijzonder actief deze zomer - een stevig bod hebben uitgebracht op Roméo Lavia. Southampton zou de 50 miljoen pond (bijna 58 miljoen euro) hebben geweigerd omdat de amper 18-jarige Belg. Want: de Saints hadden pas recent zelf een dikke 12 miljoen euro betaald voor de nummer zes, die voor 40 miljoen pond (46 miljoen euro) teruggekocht kan worden door Manchester City.

Lavia scoorde eerder deze week nog zijn allereerste doelpunt in de Premier League, in de met 2-1 verloren wedstrijd tegen… Chelsea. Daarna werd hij geblesseerd vervangen. Hij had een hamstringblessure opgelopen waardoor hij minstens zes weken out is.