CHALLENGER PRO LEAGUE. Ex-Bruggeling Thibo Baeten trapt Beerschot met twee goals voorbij Brugse beloften

Baeten (40.), die een verleden heeft bij de Brugse beloften, tekende vijf minuten voor de rust voor het eerste doelpunt van de wedstrijd. Met de schouder werkte hij een voorzet vanop de rechterflank in het doel. Tien minuten na de pauze kreeg blauw-zwart vanop de penaltystip een prima kans op de gelijkmaker, maar aanvoerder Arne Engels mikte de elfmeter tegen de paal. Thibo Baeten (60.) toonde zich niet veel later wel efficiënt en kroonde zich tot man van de wedstrijd met zijn tweede van de avond. Daniel Pérez, die in de 78e minuut de aansluitingstreffer lukte, pakte in de 86e minuut een rode kaart.

Door de overwinning neemt Beerschot voorlopig de leidersplaats in. Na vier wedstrijden telt het nu zeven punten. De Brugse beloften bevinden zich met vier punten op de negende plaats in het klassement.