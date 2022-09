Yannick Carrasco en Axel Witsel blijven met Atlético Madrid op gelijkspel steken bij Real Sociedad

Alvaro Morata (5.) bracht het team van Carrasco en Witsel al in de vijfde minuut van de wedstrijd op voorsprong. De Spaanse international trapte het leer van dichtbij hard tegen de netten. Een tweede doelpunt bleef uit voor de ploeg uit de hoofdstad. In de plaats lukte de zopas naar Real Sociedad overgekomen Umar Sadiq (55.) tien minuten na de rust de gelijkmaker. Met zijn treffer had hij meteen ook het laatste woord in de wedstrijd.

Atlético telt nu zeven punten uit vier wedstrijden en prijkt daarmee op plaats zes in de stand. De kloof met leider Real Madrid bedraagt reeds vijf punten. Volgende week woensdag speelt Atlético zijn eerste match in de groepsfase van de Champions League. Dan ontvangt het FC Porto in eigen huis (21u). In groep B speelt Atlético in oktober tweemaal tegen Club Brugge.

In de Eredivisie slikte PSV tegen FC Twente zijn eerste nederlaag van het seizoen. Belofte-international Johan Bakayoko startte in de basis, maar kon de Eindhovenaars niet behoeden voor een 2-1 nederlaag. Yorbe Vertessen werd tien minuten na de rust het veld opgestuud door coach Ruud Van Nistelrooy, maar hij slaagde er niet in de wedstrijd te doen kantelen. Door de nederlaag geraakte PSV de koppositie kwijt aan Ajax.