Alberto Contador ziet Vuelta-kansen van Remco Evenepoel slinken: “Hij heeft vandaag niet alleen tijd verloren...”

Alberto Contador weet bovenop Sierra de la Pandera waarover hij praat. In de Vuelta van 2017 – zijn laatste race als profrenner - reed hij de col zelf nog naar boven, ook toen in de veertiende etappe. Contador verloor destijds geen tijd op zijn mede-favorieten, Evenepoel deed dat zaterdag wel.

“Remco had duidelijk een slechte dag vandaag”, aldus drievoudig Vueltawinnaar Contador. “Dat was de grote vraag die iedereen vooraf in zijn hoofd had: kan hij het in een koers van drie weken? We weten het antwoord nog niet, maar de Vuelta is vanaf nu wel helemaal open.”

Voor Contador is het duidelijk: op de klim naar Sierra Nevada vallen alle maskers af: “De Vuelta gaat nog tussen Evenepoel en Roglic en zondag weten we wie de Vuelta wint. De klim is zo lang en gaat ook nog naar 2500 meter. Het is de perfecte klim om een tegenstander in crisis op grote achterstand te rijden.”

© BELGA

Mentale voordeel

Contador heeft een heel precies scenario in gedachten: “In het eerste uur gaat het heel zwaar worden. Daar gaat er vol strijd zijn om mee te gaan in de ontsnapping. Voor de dagzege, maar veel klassementsploegen gaan ook mannetjes vooruit willen sturen. En dan krijg je in het laatste uur opnieuw vol strijd op de slotklim.”

Op die klim naar Sierra Nevada zijn de eerste vier kilometer de steilste, met stroken aan meer dan dertien procent. “Als je wil winnen of tijd wil nemen, moet je daar al aanvallen”, aldus Contador. “Dat geldt voor Roglic maar ook bijvoorbeeld voor Miguel Angel Lopez, die nog naar het podium zal willen rijden.”

Roglic of Evenepoel, op wie zet Contador zijn geld in? “Op dit moment is het fifty fifty”, geeft hij aan. “Maar vandaag heeft Evenepoel niet alleen tijd verloren. Roglic heeft nu ook het mentale voordeel. Hij moest na de Tour twee weken van de fiets blijven, maar ik denk dat hij alleen beter en beter gaat worden.“