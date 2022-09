Koningskoppel Kevin De Bruyne en Erling Haaland vindt elkaar opnieuw, maar oude bekende verhindert zege Manchester City

Manchester City is zaterdagavond op een gelijkspel blijven steken tijdens het bezoek aan Aston Villa. De landskampioen was nochtans op voorsprong gekomen dankzij een nieuw doelpunt van Erling Haaland - op assist van Kevin De Bruyne - maar uiteindelijk werd het 1-1. Leider Arsenal krijgt zo zondag een kans om uit te lopen.

Manchester City was in een moeilijke eerste helft niet tot scoren gekomen, maar kort na de pauze lukte het dan toch. Met dank aan sterspelers Kevin De Bruyne en Erling Haaland. De Bruyne liep zich vrij met een uitstekende loopactie en verzorgde een op maat gemaakte voorzet voor Haaland, die van dichtbij niet meer kon missen. 0-1.

Desondanks zou City niet met de zege gaan lopen, want Aston Villa kwam met nog een kwartier te gaan langszij. Aan het kanon stond Leon Bailey, de Jamaicaan die van 2015 tot begin 2017 nog het mooie weer maakte bij Racing Genk. 1-1 was meteen ook de eindstand. City blijft met 14 op 18 tweede in het klassement, een plek die het deelt met Tottenham. Villa staat met 4 punten in de onderste regionen van het klassement.