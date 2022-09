Olivier Giroud en Rafael Leão loodsen AC Milan naar zege en voorlopige leidersplaats in spannende Milanese derby

Charles De Ketelaere en Divock Origi hebben hun allereerste Milanese derby gewonnen. AC Milan haalde het na een spannende wedstrijd met 3-2 van grote stadsrivaal Inter. Basisspeler De Ketelaere werd na 63 minuten vervangen, terwijl Origi en Alexis Saelemaekers in de 72ste minuut mochten invallen. AC Milan is daardoor voorlopig ook alleen leider in de Serie A en wipt op en over Inter.

Halverwege de eerste helft zag het er nochtans niet goed uit voor de thuisploeg, want na een foutje van De Ketelaere kon Brozovic Inter op voorsprong brengen. Milan bleef niet lang bij de pakken zitten, want een paar minuten later stond het alweer 1-1 dankzij Rafael Leão.

Vroeg in de tweede helft maakten ervaren rot Olivier Giroud en Leão vervolgens in zes minuten tijd het verschil. Giroud bracht Milan eerst op voorsprong via een assist van Leão, even later waren de rollen omgedraaid bij de 3-1. Inter kwam dankzij Edin Dzeko halverwege de tweede helft nog tot de aansluitingstreffer, maar verder kwamen de Nerazzurri niet meer: 3-2 was de eindstand.

Milan doet zo een prima zaak in het klassement en is voorlopig alleen leider met 11 op 15: later op de avond kan Napoli of Lazio nog op gelijke hoogte klimmen als dat onderlinge duel een winnaar oplevert. Inter is momenteel vijfde met 9 punten. Bij Inter ontbrak Romelu Lukaku door een blessure, kersverse Milan-aanwinst Aster Vranckx bleef op de bank.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen