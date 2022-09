Mogelijke seriemoordenaar (19) opgepakt in India die bewakingsagenten in vizier had

In India is een jongeman van 19 jaar oud opgepakt die ervan verdacht wordt in een week tijd vier bewakingsagenten te hebben gedood. Dat heeft de politie meegedeeld.

Volgens de hoofdinspecteur van de politie in het district Sagar, in de omgeving van industriestad Bhopal, wilde de verdachte “snel bekendheid verwerven”. Hij zou verslaafd geraakt zijn aan misdaadvideo’s en aan sociale netwerken die zich in dat soort onderwerpen specialiseren.

De verdachte, die Shiv Prasad Dhruve heet, zou sinds vorige zaterdag drie bewakingsagenten hebben gedood in Sagar en vervolgens donderdag een vierde in Bhopal zelf. Het is ook in die stad dat hij kon worden opgepakt. Volgens The Hindustan Times zou de jonge man een afkeer hebben tegenover bewakingsagenten die in slaap waren gevallen.

De politie gaat nu na of hij aan nog andere misdrijven kan worden gelinkt.