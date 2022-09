VOORBESCHOUWING VUELTA 2022. RIT 15 (Martos – Sierra Nevada). Houdt Remco Evenepoel in koninginnenrit stand op voor hem onbekende hoogte?

2.512 meter boven de zeespiegel. Op die duizelingwekkende hoogte, op Alto Hoya de la Mora, ligt zondag de aankomst van de vijftiende etappe. We zitten dan in de Sierra Nevada, bekend trainingsgebied van Remco Evenepoel maar op een voor hem onbekende hoogte. “Maar daar heb ik deze zomer op getraind”, klonk het vanuit zijn kamp. Hopelijk kan de leider daar de vruchten van plukken, want niet alleen de hoogte is een vijand zondag. Zijn dichtste concurrenten hebben na Remco’s moeilijk moment zaterdag bloed geroken en willen ook wel met de rode leiderstrui de derde rustdag in gaan. Weerstaat de leider de hoogte én de verwachte aanvallen van Roglic en co.?

Kort

Start: om 13u05

Finish: vanaf 17u16 (snelste schema, berekend op 38 km per uur)

Afstand: 148,1 kilometer

Het parcours

Is gebruiksvriendelijk tot kilometerpaal honderd, dan begint het asfalt serieus omhoog te lopen. Met om te beginnen de Alto del Purche van eerste categorie. Door een twintig kilometer lange afdaling naar Pinos Genil lijkt dit eerder een stevige aperitief te worden. De hoofdschotel van de vijftiende rit is tevens het dessert: Alto Hoya de la Mora. Met 19,4 kilometer aan 8% gemiddeld zal deze monsterlijke slotklim in de Sierra Nevada heel zwaar op de maag liggen bij een pak renners. Ze is niet alleen buiten categorie, de streep ligt getrokken op een duizelingwekkende hoogte van 2.512 meter.

Onze sterren

Aankomsten boven de 2.000 meter, het is zo wat het favoriete terrein van de Zuid-Amerikaanse berggeiten. In deze Vuelta rijdt er met Miguel Ángel López een dergelijk exemplaar rond. De 28-jarige Colombiaan van Astana was zaterdag bij de beste klimmers en moest in de daguitslag enkel vluchter Carapaz voor zich dulden. Deze aankomst kent voor ‘Superman’ López dan ook nog eens geen geheimen. In de Vuelta van 2017 was hij op exact dezelfde finish al eens de primus. Plant de vederlichte klassementsman opnieuw zijn vlag op eenzame hoogte in de Sierra Nevada?

Na de etappe zaterdag lijkt de strijd om de rode trui weer (wat) open te liggen. En laat nu net zondag de koninginnenrit zijn. Verwacht u dus maar aan een ultieme aanval van zij die nog een gooi willen doen naar de eindzege, met titelverdediger Primoz Roglic op kop. De Sloveen reed zaterdag op vier kilometer van de streep weg van alle favorieten, enkel bovengenoemde Angel López kon volgen, en pakte zo een kleine minuut terug op leider Evenepoel. Hij staat nu tweede op 1’49”. Nog eens zo’n moment zondag en wie weet is het rood dan de zijne.

Iets verder in het klassement, op 2’43” van rode Remco, staat Enric Mas. Geen Colombiaanse maar een Spaanse berggeit. Onze landgenoot was in de eerste week onder de indruk van de klimprestaties van Mas, dat zegt al veel. Zaterdag had de kopman van Movistar eerst geen reactie in huis op de schicht van Roglic, kon hij even later toch aansluiten maar moest er dan ook weer af. Hij eindigde wel nog voor Evenepoel. Naast een beetje tijdswinst zal dat de Spanjaard vooral een mentale boost gegeven hebben. Probeert hij Remco zondag nog van zijn rode troon te stoten?

Begeeft Mas zich in de Sierra Nevada naar hoge en vooral rode sferen? — © PRESSE SPORTS

En wat mogen we verwachten van de rode trui himself? Remco Evenepoel toonde zich in de eerste week superieur bergop, maar zaterdag toonde hij voor het eerst een ‘zwak’ moment. Onze landgenoot had geen antwoord klaar op de aanval van Roglic en moest daardoor zowel op de Sloveen als op Mas tijd toegeven. Geen man overboord, de leider heeft nog altijd een comfortabele voorsprong op zijn concurrenten, maar het echte werk moet zondag nog komen.

Voor de jonge Belg is de hoogte van 2.500 meter evenwel onbekend terrein. Zijn generale repetitie op dergelijk parcours in de Ronde van Zwitserland liep niet echt van een leien dakje, al heeft hij er wel “deze zomer op getraind”. Afwachten hoe de leider hersteld is van zaterdag en of hij op die duizelingwekkende hoogte weet stand te houden, wetende dat hij langs alle kanten bestookt zal worden. Heeft hij het rood ook na zondagavond nog om zijn schouders, dan ziet het er wel heel goed uit voor Evenepoel.

*** Miguel Ángel López

** Primoz Roglic, Enric Mas,

* Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Carlos Rodríguez

Houdt rode Remco stand op voor hem onbekende hoogte van 2.500 meter? — © BELGA

Dit zijn de sleutelmomenten

De Alto Hoya de la Mora. Die is bijna twintig kilometer lang, 19,4 om precies te zijn. Vooral het begin van de monsterlijke slotklim is genadeloos en loodrecht omhoog met pieken tot 20%. Daarna vlakt het wat af tot een gemiddelde van 8%, al zit er hier en daar toch een venijnig prikje in. Op een klim met dergelijke moordende afstand en dito steiltegraad gaan alleen de allerbeste klimmers van het peloton bovendrijven. Niet alleen door het profiel van de slotklim, maar ook door de hoogte van meer dan 2.500 meter. Hier gaan klassementsmannen moeten lossen, en zullen anderen net boven zichzelf uitstijgen. Alleszins, er zal op de loodzware slotklim met heel wat seconden, misschien wel minuten gesmeten worden in de top tien van het algemene klassement. En dan kan de strijd om de rode trui heel spannend worden.

Dit moet u nog weten

* De Sierra Nevada is vertrouwde grond voor een groot deel van het peloton. De bergketen in Andalusië is dé plek voor een hoogtestage. Onder meer Remco Evenepoel en Wout van Aert slaan er in de maanden april en mei hun tentje op, ter voorbereiding van de grote rondes. Trainen en slapen doen ze daar wel op iets lagere hoogte dan de 2.500 die zondag getrotseerd moeten worden.

* Er kan niet alleen stevig bergop gefietst worden in de Sierra Nevada, er kan ook stevig afgedaald worden op de latten. Met 107 kilometer aan ski- en snowboardpiste komen ook de wintersporters er aan hun trekken. Niet verwonderlijk: Sierra Nevada is Spaans voor ‘besneeuwde bergen’.

* De duizelingwekkende aankomst op Alto Hoy de la Mora is met 2.512 meter hoogte het dak van deze Vuelta. Hoger zijn de renners nog niet geraakt, hoger gaan ze ook niet meer geraken. Het is bovendien de enige klim van deze editie buiten categorie.

* Had het van Javier Guillén afgehangen, dan had de vijftiende etappe nog een pak hoger en verder gefinisht. De koersdirecteur van de Vuelta wou de witte eindstreep laten verven aan het observatorium in Pradollano, op 2896 meter hoogte en op die manier geschiedenis schrijven. Het zou de hoogste aankomst ooit zijn van alle grote rondes, en dat net in ‘zijn’ Vuelta. Het bleef echter bij een Spaanse droom. Het natuurreservaat dat op die eenzame hoogte ligt, weigerde zijn fiat te geven.