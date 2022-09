Wolke Janssens: “Veel beelden van Trésor bekeken”, Christian Brüls: “Een transfer? In voetbal weet je nooit”

De taaie Truienaars sleepten een punt uit de brand in Genk. Wolke Janssens, die andermaal de beste Kanarie was, hoopt alvast op een vol huis tegen Standard. Ook doelman Daniël Schmidt wil de lijn doortrekken in de volgende thuiswedstrijd. De Truiense spelmaker, Christian Brüls, loofde achteraf zijn ploegmaats en sluit een mogelijke transfer niet helemaal uit.

Wolke Janssens: “Ik wil de beelden van het doelpunt wel eens terugzien”

Andermaal dé Kanarie van de match? Wolke Janssens. De enige Limburger in de basis bij STVV gunde man in vorm Trésor geen kansen en anticipeerde altijd perfect op de kwieke aanvaller. “Ik had heel veel beelden gezien van Trésor en wist aan welke bewegingen ik me mocht verwachten”, aldus Janssens. “Dit gelijkspel wordt bij onze supporters toch een beetje als een zege gevierd. We zijn de eerste ploeg die Genk dit seizoen van een doelpunt houdt. Ik wil trouwens die beelden van de goal van Bruno nog terugzien. Tegen Standard hoop ik op een vol huis. Thuis gaan we alleen tevreden zijn met drie punten.”

© BELGA

Daniël Schmidt: “Niet denken dat we plots iedereen aankunnen”

“De nul houden doet deugd”, glunderde Daniël Schmidt. “Ik heb geen mirakels moeten verrichten in de derby. Het systeem met drie centrale verdedigers bij ons is grandioos. Er is een uitstekende rustdefensie, altijd een vrije man. We verdedigen agressief, goed vooruit. Tegen Standard moeten we nu wel bevestigen, niet denken dat we plots iedereen aankunnen. Want dat wordt een totaal andere wedstrijd.”

© Dick Demey

Christian Brüls: “Een transfer? In voetbal weet je nooit”

Christian Brüls kwam tegen een sterke tegenstander als Genk zoals verwacht minder aan de bal dan gewoonlijk. “Maar daar kan ik mee leven. Voetbal blijft een teamsport, hé”, aldus Brüls. “Wat me pleziert is dat we amper iets weggaven. We hebben heel hard gewerkt aan die focus. Want meestal zijn er in voetbal enkele minuten dat de concentratie net iets minder is en de tegenstander profiteert. Daar hebben we sinds de voorbereiding aandacht aan besteed. Met resultaat. Of er nog iets gebeurt met mij op de transfermarkt? Wie weet, in voetbal weet je nooit.”