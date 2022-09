Vrancken en Hollerbach loven hun spelers na derby: “Er alles aan gedaan om te winnen”

LEES OOK. Taaie Kanaries slepen felbevochten punt uit de brand in spannende Limburgse derby

Bezoeker Hollerbach kreeg als eerste de kans om zijn ploeg te bewieroken. “Dit was een heel goeie derby, die alles in zich had behalve doelpunten. Mijn spelers hebben de sterke Genkse flanken heel goed onschadelijk gemaakt maar ook moed getoond aan de bal. We zijn niet voor ons doel komen liggen en hebben tegen een topploeg een verdiend punt gepakt. Het scheelde slechts enkele centimeters of het was zelfs een zege geworden.”

Hollerbach kreeg geel van ref Vergoote, nadat hij even als twaalfde man tussen de lijnen was gesprongen. “Ik wil altijd en overal winnen”, grijnsde de Duitser. “Dan gebeuren deze dingen wel eens in het heetst van de strijd. De basisplaats voor Bauer? We hadden twee sterke duo’s nodig om de Genkse flanken op te vangen. En ik werk met de spelers, die te mijner beschikking staan. Hoe het verder moet met Bauer, zien we wel. Dat is vooral een zaak voor het bestuur.”’

Vrancken mist efficiëntie

Ook Wouter Vrancken was vol lof over zijn spelers. “Ze hebben zich aan het plan gehouden. Voor de rust hadden we nog veel moeite met hun stug blok maar in de tweede helft hebben we veel makkelijker de ruimtes tussen de linies gevonden. Bovendien wonnen we vaker het duel om de tweede bal. Het enige wat we misten, was efficiëntie voor doel. We creëerden genoeg kansen maar kregen de bal niet tegen de netten.”

De Genkse coach wachtte erg lang om breekijzer Onuachu in te brengen. “Dat heeft zijn tactische redenen”, aldus Vrancken. “De Truiense defensie heeft niet liever dan dat je lange ballen dropt, daar ligt hun kracht. Ze hebben het veel moeilijker met bewegende spelers, die kort kunnen draaien. Ik verving Trésor omdat ik hem moeilijker in de match vond zitten. Omdat we niet dik zitten in de flankspelers, probeerde ik het met flanken, die tussen de linies gingen lopen. Zo creëerden we ook gevaar. Op het eind hebben we alsnog iets geprobeerd met Onuachu in een soort van slotoffensief. Maar die verdiende goal kwam er niet.”

“De ontgoocheling bij de spelers was groot maar ze kunnen zichzelf niks verwijten. Want er waren ook veel positieve dingen, zo gaven we voor de tweede week op rij zo goed als niks weg.”