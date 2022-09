Bryan Heynen na gelijkspel in derby: “Dit voelt een beetje als verliezen”

Heynen ging zaterdag voorop in de strijd. “Het was een moeilijke wedstrijd, zeker in de eerste helft”, vertelt hij. “We voetbalden niet snel genoeg van achteruit, waardoor STVV de ruimtes makkelijk kon dichtlopen. Ze haalden goed het tempo uit de wedstrijd. Maar goed, we zijn blijven proberen. In de tweede helft speelden we beter, maar de kansen en doelpunten volgden niet.”

“Jammer genoeg hebben we niet kunnen winnen”, besluit Heynen. “Een gelijkspel in de derby voelt altijd een beetje als verliezen.”