Truienaar Christian Brüls: “Zege was misschien niet verdiend, maar een punt zeker wel”

De taaie Kanaries wisten Genk in bedwang te houden. Daardoor keren ze met een punt op zak weer terug naar Haspengouw. In het slot leek een doelpunt van Gianni Bruno de Truienaars nog de zege te bezorgen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. “Dat is altijd een vreemd gevoel maar dat zijn nu eenmaal de regels”, zegt Christian Brüls. “Het resultaat blijft daardoor 0-0, dat is een terechte uitslag voor beide ploegen.”