Je houdt het niet voor mogelijk: toptalent Juan Ayuso rijdt lek op zware slotklim en moet met neutrale fiets naar eindstreep rijden

Juan Ayuso heeft zich ontpopt tot één van de aangename verrassingen van deze Vuelta, maar in de veertiende etappe op zaterdag kende het 19-jarige toptalent een onfortuinlijk moment. Op de pittige slotklim, de Sierra de la Pandera, slaagde Ayuso er zowaar in om lek te rijden. De jonge Spanjaard moest daardoor ook nog een paar kilometer verder rijden met een neutrale fiets van Shimano. Allesbehalve ideaal, maar Ayuso hield het tijdverlies al met al vrij beperkt en kwam samen met Remco Evenepoel over de streep.