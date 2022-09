Technische malaise voor NASA: lancering van Artemis-1 opnieuw afgeblazen

Op Cape Canaveral in Florida is zaterdag de lancering van de SLS-draagraket in het kader van de Artemis-1 missie afgeblazen, opnieuw om technische redenen.

De SLS had vanaf 20.07 uur Belgische tijd twee uur de tijd om de onbemande Orion-capsule naar de Maan te slingeren. Maar net als bij de eerste poging maandag verliepen de voorbereidingen hobbelig. In het bijzonder was er een lek in de leiding die vloeibare waterstof vanuit de grondinstallaties naar de eerste trap van de 98 meter hoge draagraket moet brengen. Drie keer het tanken stopzetten en herstarten na troubleshooting leverde niets op.

Na wat verwarring besliste lanceerdirecteur Charlie Blackwell-Thompson de start af te blazen.