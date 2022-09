Nieuwerkerken

Zo’n 25 ‘wenskinderen’, kinderen die tegen een ernstige ziekte strijden, mochten zaterdag hun eigen perenboompje komen leegplukken bij Fruitsnacks in Wijer. Het is al de vijfde keer dat het bedrijf dit evenement organiseert in samenwerking met Make-A-Wish Vlaanderen.