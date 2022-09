Elise Mertens verklaart forfait voor dubbelspel US Open: “Ik heb al anderhalve week last aan mijn rechterbeen”

Elise Mertens, die zaterdag tegen Kirsten Flipkens zou aantreden in de tweede ronde van het dubbelspel op de US Open, gaf vrijdag forfait voor die partij. Flipkens, die een duo vormt met de Spaanse Sara Sorribes Tormo, staat dus zonder te spelen in de derde ronde.

Elise Mertens vormde het eerste reekshoofd met de Russin Veronika Kudermetova. De Limburgse, nummer twee van de wereld in het dubbelspel, trok zich vrijdag terug uit het toernooi.

“Jammer genoeg moet ik passen voor het dubbelspel”, stelde Mertens op haar sociale media. “De voorbije anderhalve week heb ik last aan mijn rechterbovenbeen. Ik heb mijn best gedaan in het enkelspel, maar ik speelde met pijn. Het mocht niet zijn. Mijn US Open was deze keer erg kort. Toch ben ik blij dat ik geprobeerd heb. Ik heb gemengde gevoelens, want jullie weten allemaal hoeveel ik ervan houd om op de grootste tennistoernooien te spelen. Nu is het tijd om te herstellen, terug te blikken en positief te blijven over wat nog komt.”

© BELGA

Mertens en Kudermetova plaatsten zich donderdag voor de tweede ronde door met 6-1 en 6-2 te winnen van de Russin Anna Kalinskaya en de Kroatische Donna Vekic. Mertens speelde die match met een verband rond de rechterdij. Onze landgenote liet vorige week verstek gaan voor het WTA-toernooi van Cleveland vanwege pijn aan de dij.

In het enkelspel strandde Elise Mertens (WTA 33) dinsdag in de eerste ronde van de US Open. Ze verloor met 3-6, 6-2 en 6-3 van de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 42).