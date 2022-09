Celtic vernedert aartsrivaal Rangers in Old Firm, keeper maakt afgang compleet met enorme blunder

Celtic heeft zaterdagnamiddag stadsrivaal Rangers vernederd in de Old Firm op de zesde speeldag van de Schotse Premiership. De bezoekers dropen af in Celtic Park met 4-0.

Halfweg had de huidige landskampioen al gewonnen spel met treffers van Liel Abada (8. en 40.) en Jota (32.). In de tweede helft, die nergens meer om ging, draaide David Turnbull (78.) in het slot het mes nog wat dieper in de wonde. Die profiteerde immers van een vreselijke blunder van de bezoekende doelman Jon McLaughlin.

Dankzij de riante overwinning slaat Celtic een kloof in het klassement. De Hoops blijven na zes speelrondes foutloos met 18 op 18, terwijl het team van Giovanni van Bronckhorst op de tweede plaats reeds op vijf punten achtervolgt.

Zowel Celtic als Rangers maakt aankomende week zijn opwachting in de groepsfase van de Champions League. Celtic opent dinsdag met een duel in eigen huis tegen regerend bekerhouder Real Madrid, Rangers maakt woensdag de verplaatsing naar Ajax.