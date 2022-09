Auwtch! Verzorger van Quick-Step Alpha Vinyl gaat stevig onderuit nadat Remco Evenepoel drinkbus aanpakt in Vuelta

Het was opnieuw warm in de Vuelta en dus was een drinkbus welgekomen voor Remco Evenepoel op de slotklim in de dertiende etappe. Er stond een verzorger van Quick-Step Alpha Vinyl klaar op zo’n 13 kilometer van de finish en de rodetruidrager pakte de bus redelijk vlekkeloos aan. Maar helper Louis Vervaeke wilde er ook eentje, maar toen liep het mis. De verzorger ging, met de drinkbus, hard tegen het asfalt en Vervaeke schudde met zijn hoofd.