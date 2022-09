Oudste tweekoppige schildpad ter wereld is 25 jaar geworden

Feest in het Natuurhistorisch museum van Genève want schildpad Janus is 25 jaar geworden. Dat is bijzonder want Janus is niet zo maar een schildpad: hij heeft twee koppen, twee paar longen en twee harten. In de vrije natuur zou Janus niet de gezegend leeftijd van 25 jaar kunnen halen omdat hij zijn koppen niet kan intrekken. Zelfs in gevangenschap is een kwarteeuw worden bijzonder.