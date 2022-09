Buitenbrand slaat over op stalling in Vroenhoven, brandweer voorkomt erger

De brandweer bluste zaterdag op de Montenaekenweg in Vroenhoven een stalbrand. Het ging om een vuur dat buiten was ontstaan, en op het gebouw oversloeg, maar de brandweermannen voorkwamen erger.

De brand werd zaterdag rond 13.45 uur gemeld. Toen de brandweer arriveerde bleek een garage in een stalling in brand te staan. Het gebouw had vuur gevat nadat een buitenbrandje was overgeslagen op de gevel. Vermoedelijk ging het om gras dat in brand was gevlogen.

In de stal was een soort van garage ondergebracht. De ruimte van zo’n 3 bij 6 meter deed dienst als berging en opslagruimte. Een gedeelte van de opgeslagen spullen ging verloren en ook de garage zelf raakte beschadigd. Door het snelle optreden van de brandweer konden ze wel voorkomen dat de vlammen op de rest van het gebouw oversloegen.

© 112 Meldingen Limburg

Momenteel is de vegetatie door de aanhoudende droogte nog steeds zeer ontvlambaar. De brandweer waarschuwt nogmaals voor de verhoogde mogelijkheid op buitenbranden en vraagt de mensen om zeker geen risico’s te nemen. ppn