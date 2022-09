Max Verstappen zet Zandvoort in lichterlaaie met nipte pole: “Ongelooflijk na de problemen van vrijdag”

Max Verstappen heeft voor een uitzinnig thuispubliek de poleposition gepakt voor de GP van Nederland. Op Zandvoort was hij 21 duizendsten sneller dan Charles Leclerc, die even een aangeslagen indruk liet.

Charles Leclerc (Ferrari) won het eerste debat in Q3, maar in de laatste serie rondjes greep Max Verstappen (Red Bull) toch de pole in 1:10.342, een zucht beter dan Leclerc. Carlos Sainz (Ferrari) en Lewis Hamilton (Mercedes) bezetten de tweede rij nadat Sergio Perez (Red Bull) een spin maakte in zijn ultieme ronde.

“Ongelooflijk, zeker na de moeilijke dag op vrijdag”, verwees Max Verstappen naar de moeizame vrije trainingen. Eerst viel de wereldkampioen stil met schakelproblemen en in de tweede sessie zat er geen balans in de auto. “Maar het hele team heeft hard gewerkt en de juiste keuzes gemaakt. Vandaag hadden we weer een snelle race-auto. Ik begon het beslissende rondje met banden die niet helemaal klaar waren, maar in sector 2 heb ik het verschil gemaakt en zo kwam het toch goed. Dat we op twee totaal verschillende circuits als Spa en Zandvoort de pole pakken, bewijst dat we een complete auto hebben. Maar het blijft tricky en close. Het is super om hier nu zoveel oranje te zien. Dankjewel!”

Verstappen wees ook zijn fans terecht die vuurwerk op de baan gooiden en daarmee Q2 even stillegden. “Vuurpijlen meebrengen is al niet goed, maar ze op de baan gooien helpt niemand vooruit. De toeschouwers krijgen niets te zien en voor ons stopt de sessie. Niet doen.”

Charles Leclerc had zichtbaar meer verwacht van de kwalificaties: “Max reed een fantastisch rondje op het einde. Hij was in Q2 veel sneller op gebruikte banden, maar op nieuw rubber geloofde ik erin. Het is helaas niet gelukt. Ik maakte een foutje in bocht 10. Maar we zijn hier competitiever dan in Spa vorige week. Ons racetempo oogt goed. Het is hier moeilijk inhalen. Ik heb een goede start nodig en dan zullen we zien.”

Carlos Sainz moest ook geen tiende toegeven, maar werd naar P3 verwezen: “Mijn rondje was best goed, zonder fouten, maar ik miste een tikkeltje tegenover Max en Charles. Ik verwacht dat Mercedes zondag ook in de mix zal zitten. Red Bull en Mercedes hebben de laatste tijd iets extra in de race. Wij hadden dat vroeger in Frankrijk en Oostenrijk en moeten dat hier terugvinden.”

Max Verstappen. — © EPA-EFE

In Q1, het eerste deel van de kwalificaties, had Max Verstappen al de snelst tijd gereden, ondanks een zware correctie in de laatste bocht voor de banking werd zijn 1:11.317 niet verbeterd. Hij had er zoveel vertrouwen in, dat hij geen tweede rondetijd meer najoeg en een setje banden uitspaarde. Lando Norris had een incident in de pitlane (‘unsafe release’), dat na de kwalificaties onderzocht zal worden. Vielen af in Q1: Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Daniel Ricciardo (McLaren), Kevin Magnussen (Haas), Sebastian Vettel (excursie door het grind met zijn Aston Martin) en Nicky Latifi (Williams).

In Q2, deel 2 met de beste vijftien, was er even oponthoud door vuurwerk op de piste. Verstappen hield het opnieuw voor bekeken na één rondje in 1:10.927, en opnieuw volstond dat voor de snelste tijd. Vielen af: Pierre Gasly (AlphaTauri), Esteban Ocon (Alpine), Fernando Alonso (Alpine), Zhou Guanyu (Alfa Romeo) en Alex Albon (Williams). Knap werk van Lance Stroll en Mick Schumacher, die Q3 haalden waar hun teamgenoten sneuvelden in Q1.