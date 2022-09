De Efteling sluit na 44 jaar zijn Spookslot. En dat beroert. Er zijn enorme rijen, er zijn petities, er is protest. Want als u dacht dat spookhuizen, op kermissen en in attractieparken, voorbijgestreefd waren: denk dan nog eens. We griezelen gráág. Onze hang naar horror was nog nooit zo groot. Maar waarom willen wij bang gemaakt worden?