Karrenvracht kansen, maar geen goals in Everton-Liverpool, Van Dijk plant studs op been van Onana en ontsnapt aan rood

Er vielen geen doelpunten in de Merseyside derby, maar dat was een half mirakel. Thuisploeg Everton en Liverpool maakten er een boeiende wedstrijd van met veel kansen aan beide zijden. Everton zag na rust de openingstreffer afgekeurd wegens buitenspel en in het slotkwartier kwam Virgil van Dijk goed weg met geel voor een brute charge op het onderbeen van Rode Duivel Amadou Onana.

Rode Duivel Amadou Onana -die begin augustus voor 40 miljoen euro overkwam van Lille- stond voor de derde keer op rij in de basis bij Everton en speelde een prima partij. Hij liep als eerste tegen een gele kaart aan toen hij na 38 minuten te laat kwam op Carvalho. In de tweede helft werd Onana zelf het slachtoffer van een ruwe actie van Van Dijk. De Nederlandse Liverpool-verdediger plantte zijn studs op het onderbeen van Onana en kwam er met geel goed vanaf. De Belgische middenvelder bleef even liggen, maar kon gelukkig verder.

De ruststand in de Merseyside derby was 0-0, maar als we de ballen tegen het houtwerk telden, stond het 2-1 voor Liverpool. Het was dus allerminst een saaie derby.

Everton raakte als eerste het doelhout toen Davies na 32 minuten de bal voorbij Alisson tegen de linkerpaal trapte.

Op slag van rust was Liverpool in het bestek van enkele seconden twee keer de beurt. Nunez spurtte op rechts de diepte in, controleerde de bal met de borst en haalde hard uit, maar doelman Pickford tikte hem op spectaculaire wijze tegen de dwarslat. Diaz pikte de bal vervolgens aan de overkant op en trapte snoeihard tegen de binnenkant van de paal.

Na 69 minuten werkte Conor Coady (nota bene ex-Liverpool) de bal bij de tweede paal tegen de netten, maar de VAR keurde het doelpunt af wegens (nipt) buitenspel.

Na 95 minuten raakte Liverpool een derde keer het doelhout. Salah trapte naar de korte hoek, maar Pickford zat erbij en de bal ging tegen de paal. Zo was het een half mirakel dat Everton-Liverpool op 0-0 eindigde. Geen van beide ploegen schoot daar veel mee op. Liverpool blijft steken op 9 op 15 en miste de kans om (tijdelijk) de top vier binnen te komen. Everton blijft met 4 op 18 diep in de tweede tabelhelft staan.