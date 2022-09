VIDEO. Hier blijf je liefst uit de buurt: woede-uitbarsting van Zuid-Afrikaanse rugbyreus Eben Etzebeth (2m03, 117 kilo)

117 kilo voor 2m03, de Zuid-Afrikaanse rugbyspeler Eben Etzebeth is een beest dat je liever koest houdt. In de interland tegen Australië vandaag in Sydney kwam het tot een woede-uitbarsting met Allan Alaalatoa, met zijn 125 kilo voor 1m82 zelf geen doetje. Hier blijf je liefst ver uit de buurt.