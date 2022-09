Candice uit ‘Blind Getrouwd’ reageert na nieuws over scheiding: “We gaan door een moeilijk moment”

© Instagram

“Ik neem dit speciaal voor jullie op. Ik wil jullie super hard bedanken voor de keilieve berichten die jullie mij allemaal hebben gestuurd en voor de super lieve reacties. We gaan even door een moeilijk moment en dan is het heel tof om van jullie zo’n lieve reacties te krijgen”, zegt ze via een Instagramstory.

Vier dagen geleden liet het koppel via een bericht op Instagram weten dat het uit elkaar ging. “We waren blij dat we de stap hadden gewaagd om samen te wonen, maar merkten tegelijk dat er uitdagingen waren. We hadden moeilijkere momenten en botsten op het feit dat we andere toekomstplannen voor ogen hadden”, schreven ze bij een foto van hun twee.

“De boodschap van vandaag lijkt voor jullie misschien nieuw of plots. Toch willen we jullie meegeven dat we hier niet licht over zijn gegaan. We hebben hard aan onze uitdagingen als koppel gewerkt en verschillende dingen geprobeerd om onze relatie te versterken. We zijn steeds blijven praten met elkaar en hebben ook veel oprecht leuke momenten gekend zoals oa onze laatste reis naar Malaga. Toch moeten we toegeven dat wij bleven twijfelen als koppel. Na twee jaar hadden wij het gevoel dat we een definitieve keuze moesten maken, wat we ook gedaan hebben. We willen iedereen bedanken die ons gesteund heeft in dit mooie traject: onze familie, vrienden, en ook jullie.”