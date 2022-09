Conner Rousseau vindt samenwerking met N-VA mogelijk: “De Wever houdt zijn woord en maakt compromissen”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau heeft in een interview met De Morgen gezegd een samenwerking met N-VA niet volledig uit te sluiten “als dat echt moet gebeuren”. Hij geeft ook aan meer vertrouwen te hebben in N-VA voorzitter Bart De Wever dan in anderen.

“De coalitie in Antwerpen zou heel anders functioneren mocht niet Bart De Wever maar een van zijn schepenen burgemeester zijn. Men hoort dat misschien niet graag op links, maar hij houdt zijn woord, maakt compromissen”, zegt Rousseau in het interview. Als het echt moet, ziet hij zelfs een samenwerking met de partij zitten. “In anderen is mijn vertrouwen lager. De Wever houdt de boel samen en geeft de ruimte om ons ding te doen”, klinkt het.

In eeninterview met onze zusterkrant Het Nieuwsblad liet De Wever al weten dat er - ondanks het feit dat beide voorzitters wel eens samen afspreken - geen voorakkoord of vaste intentie is om samen iets te doen. Wel geeft hij aan de huidige premier Alexander De Croo niet meer te vertrouwen aangezien de relatie met de Open Vld “onder nul” zit. “Hij is nu de facto de leider van die partij. En met hem zie ik mij in mijn leven niet meer samenwerken”, klinkt het.