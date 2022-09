Wereldkampioenen Andries-Vandenbussche en lichte dubbeltwee Rodenburg-Blommaert plaatsen zich rechtstreeks voor de A-finale

Dit weekeinde worden in het Watersportcentrum Hazewinkel het EK roeien voor U23 atleten geroeid. 160 atleten uit dertig landen komen in 404 boten het water op. Bondscoach Axel Müller nam negen Belgische beloften in zijn selectie op. Zij starten in zes nummers. Op de eerste wedstrijddag losten de kersverse wereldkampioenen U23 Aaron Andries en Tristan Vandenbussche de verwachtingen meteen in. Zij wonnen in de zware dubbeltwee hun voorwedstrijd en plaatsten zich rechtstreeks voor de A-finale. De Belgische lichte dubbeltwee gevormd door Savin Rodenburg en Mil Blommaert presteerden al even knap. Dit Gentse duo zette met winst in hun eerste EK race hun ambitie, mee knokken voor de medailles, meteen al dik in de verf.

Aaron Andries (Gentse RS) en Tristan Vandenbussche (Brugse TR) troffen in hun voorwedstrijd de Moldaviërs Bulat -Corsunov en dat waren nu op het jongste WKU23 de vice - wereldkampioenen. Onze landgenoten lieten meteen zien dat ze niks vanhun uitstekende WK vorm hadden ingeboet. De wereldkampioenen namen van in de eerste meters het heft in handen. In de derde vijfhonderd meter diepte het Brugs-Gents duo de voorsprong tot meer dan zes seconden. De race was geroeid en het eerste Belgische finaleticket een feit. De Moldaviërs finishten tweede en moeten hun finaleticket in de herkansingsrace afdwingen.

Een half uur later was het de beurt aan die andere Gentenaren Savin Rodenburg (KR Sport Gent) en Mil Blommaert (Gentse RS). Dit tweetal won op het WKU23 verrassend de B-finale en koestert nu de ambitie om voor hun supporters mee te knokken voor een EK medaille. Om rechtstreeks door te stoten tot de finale moesten ze hun voorwedstrijd winnen en dat tegen o.a. de Turken Gok - Cakmak, vierde op het WKU23. Blommaert - Rodenburg gingen kordaat van start. Halfweg drongen de Turken fel aan en volgden op één seconde van onze landgenoten. De Gentenaren pakten uit met een beresterke derde 500m en haalden de zege én het finaleticket binnen. De moegestreden Turken staakten de strijd, finishten pas vierde en spaarden dus wel hun krachten met het oog op de herkansingsrace.

De vier andere Belgische teams moeten in hun halve finale of in hun herkansingsraces deze namiddag en zondagochtend nog op jacht naar minstens een derde Belgisch finaleticket.

Rodenburg - Blommaert en Andries - Vandenbussche roeien alvast hun A-finale zondagnamiddag respectievelijk om 14.36 uur en 15.24 uur.

De Belgische resultaten.

Voorwedstrijden.

Mannen U23.

Dubbeltwee: 12 teams, twee voorwedstrijden, winnaars plaatsen zich voor de A-finale, andere teams varen de herkansingsraces.

1ste voorwedstrijd

1. VANDENBUSSCHE - ANDRIES (BEL) 6:38.55

2. Bulat -Corsunov (Mol) 6:42.00

3. Garbers - Strache (Dui) 6:45.82

4. Poljanic - Boskovic (Cro) 6:52.85

5. Neagoe - Aparaschivei (Roe) 7:00.98

6. Dri - Licatalosi (Ita) 7:17.09

Aaron Andries (Gentse RS) en Tristan Vandenbussche (Brugse TR) klokten de 2de besttijd en plaatsen zich voor de A-finale.

Lichtgewicht mannen U23.

Dubbeltwee: 7 teams, twee voorwedstrijden, winnaars plaatsen zich voor de A-finale, andere teams varen de herkansing.

Eerste race:

1. BLOMMAERT - RODENBURG (BEL) 6:50.20

2. Ferreira - Santos (Por) 6:54.74

3. Rossi - Prato (Ita) 7:00.34

4. Gok - Cakmak (Tur) 7:19.14

Mil Blommaert (Gentse RS) en Savin Rodenburg (KR Sport Gent) plaatsen zich met de tweede besttijd voor de A-finale.

Skiff: 11 skiffeurs, twee voorwedstrijden, winnaars plaatsen zich voor de A-finale, andere skiffeurs varen de herkansing.

Tweede race:

1. Gian Struzina (Zwi) 7:26.93

2. Ciaran Purdy (Ier) 7:35.32

3. Paulo Fidalgo (Por) 7:40.15

4. CALVIN GOVAERT (BEL) 7:42.72

5. Jure Hojkar (Slo) 7:45.09

Calvin Govaert (UN Bruxelles) klokte de zevende tijd en moet naar de herkansing.

Vrouwen U23.

Dubbeltwee: 7 teams, twee voorwedstrijden, winnaars plaatsen zich voor de A-finale, andere teams varen de herkansing.

Eerste race:

1. Morosanu - Balauca (Roe) 7:17.58

2. Gnatta - Pedrola (Ita) 7:25.60

3. JORIS - GUILBERT (BEL) 7:35.09

4. Goetze - Patzelt (Dui) 7:39.81

Eloïse Joris (UN Bruxelles) en Mazarine Guilbert (Gentse RS) klokten de zesde besttijd en varen de herkansing.

Skiff: 11 skiffeuses, twee voorwedstrijden, winnaars plaatsen zich voor de A-finale, andere skiffeuses varen de herkansing.

Tweede race:

1. Anbna Santruckova(Tsj) 8:04.58

2. Pia Nichelmann (Dui) 8:19.15

3. Clara Hornaess (Den) 8:24.76

4. Caroline Oestboe (Noo) 8:25.56

5. CAITLIN GOVAERT (BEL) 8:32.82

Caitlin Govaert (UN Bruxelles) klokte de tiende tijd en moet naar de herkansing.

Lichtgewicht vrouwen U23.

Skiff: 13 skiffeuses, drie voorwedstrijden, eerste drie plaatsen zich voor de halve finale, andere skiffeuses varen de herkansing.

Derde race:

1. Laura Dumitru (Roe) 8:18.52

2. Elena Sali (Ita) 8:22.24

3. EMMA GABRIEL (BEL) 8:28.57

4. Rikke Nielsen (Den) 8:32.82

Emma Gabriël (KR Sport Gent) klokte de tiende tijd en plaatst zich voor de halve finale

