Opnieuw flinke file richting Hasselt door werken Kempische brug

Er staat opnieuw een enorme file aan de werken voor de verhoogde kanaalbrug in Hasselt. Daar gebeuren, met veel arbeidskracht, dit weekend de laatste grondwerken en zijn ook de asfalteringswerken gestart.

De toevloed van vrachtwagens en tractoren die materialen aanvoeren, zorgt voor geregeld oponthoud voor de chauffeurs. Wie over de brug geraakt, krijgt daar een nieuw obstakel, want door de heraanleg van de aansluiting met de Hasseltse Grote Ring is de afslagstrook naar rechts niet bruikbaar en moet ook dat verkeer invoegen op de tweede rijstrook.

Wie vanuit noordelijk Limburg dus wil shoppen in Hasselt, moet ofwel flink geduld oefenen of een andere route, vanaf Zonhoven, via de E314 en E313, naar Hasselt rijden.

Op 10 september moet de eerste verhoogde nieuwe brug gebruiksklaar zijn.