Drie teams op een zakdoek in laatste training in Zandvoort: Leclerc voor Russell en Verstappen

Charles Leclerc (Ferrari) legde in de duinen van Zandvoort een rondje af in 1:11.632. Daarmee was hij 66 duizendsten sneller dan George Russell (Mercedes) en 161 duizendsten dan Max Verstappen (Red Bull). Net als in Boedapest - ook een circuit waar de auto’s met veel downforce worden afgesteld - lijken de drie topteams allemaal kans te maken op de pole. Voor Max Verstappen was de sessie een opsteker na het miserabele begin op vrijdag.

De kwalificaties beginnen deze namiddag om 15 uur. (mc)