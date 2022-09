Niet bedreigingen maar mogelijke transfer zijn volgens Beerschot de oorzaak voor niet-selectie Vanhamel

Mike Vanhamel is vanmiddag niet op de spelersbus richting Roeselare gestapt. De 32-jarige doelman is dit seizoen opnieuw eerste keuze onder de lat bij Beerschot, maar hij krijgt via sociale media al maandenlang bedreigingen en verwensingen van supporters naar zijn hoofd geslingerd.

Aanvankelijk sijpelde het nieuws door dat hij daarom op eigen initiatief vandaag niet in actie zou komen tegen Club NXT. Intussen heeft Beerschot laten verstaan dat een andere club concrete interesse heeft in Vanhamel en dat er daarom vanochtend in onderling overleg werd beslist om hem niet in de wedstrijdkern op te nemen.

Bedreigingen

Sinds Vanhamel vorig seizoen zijn aanvoerdersband en basisplaats had verloren wegens extrasportieve redenen is hij kop van Jut voor de supporters van Beerschot. Dat zijn vervanger Wouter Biebauw bij zijn vertrek liet verstaan dat hij alleen bij Beerschot wilde blijven als Mike Vanhamel zou vertrekken, heeft dat gevoel nog versterkt. Vanhamel hield de lippen stijf op elkaar, al wilde hij zelf heel graag reageren. De club heeft hem echter geweigerd om interviews te geven over de situatie. Mogelijks heeft Vanhamel intussen zijn laatste wedstrijd voor Beerschot gespeeld. Wordt vervolgd.