Mogelijk onweersbuien in namiddag: KMI kondigt code geel af

In de loop van de namiddag trekt mogelijk een onweersbui over Limburg. — © rr

In de loop van de namiddag kunnen intense onweersbuien over Limburg trekken. De FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722. Daar kan je terecht bij eventuele storm- of waterschade.

“Een onweerachtige zone met plaatselijk intense buien ligt vandaag boven ons land”, stelt het KMI. “De eerste felle buien verwachten we voor de middag al in het zuidoosten van het land, terwijl het noorden pas later in de namiddag regen- of onweersbuien kan verwachten. Hierbij verwachten we neerslaghoeveelheden die in een uur tijd 10 liter per vierkante meter kan bedragen. Gezien de droge en harde bodem is lokale wateroverlast niet uitgesloten.”

Het KMI kondigt code geel af. Bijgevolg wordt het nummer 1722 geactiveerd, vooral om eventuele overlast op het noodnummer 112 te vermijden.

“In Limburg blijft het meer dan 90% van de tijd droog”, denkt HBvL-weerman Ruben Weytjens. “Op sommige locaties kan het toevallig enkele keren nat worden, op andere plaatsen valt er heel de dag geen druppel. De kans om een intense bui te pakken te krijgen is het grootst tussen 15 en 19 uur. In de loop van de avond neemt de buiendreiging af. De kans is groot dat het na 20 uur overal in Limburg droog blijft.”

Elk beetje neerslag is nu welkom voor de natuur. Het ziet ernaar uit dat we komende week eindelijk nog wat regen krijgen. “We krijgen stilaan de herfst op bezoek”, stelt Ruben Weytjens. “De weercomputers hebben het erg moeilijk om een precies weerbeeld voor de volgende dagen te berekenen.”

Misschien wordt het maandag, voor het laatst dit jaar, nog eens dertig graden. De dagen daarna wordt het gaandeweg ietsje minder warm en neemt de kans op neerslag iets toe. “Tegen volgend weekeinde zakt de temperatuur naar waardes net boven twintig graden”, aldus nog Ruben Weytjens. “Grote neerslagsommen staan er voorlopig niet op de weerkaart.”