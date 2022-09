Spanje dacht aan boycot van WK wielrennen, bondscoach luidt alarmbel: “2 renners beschikbaar van de 8 die ik in Australië wil”

De degradatietress bij wielerploegen die nog punten willen pakken om in de World Tour te blijven, werpt een schaduw over het WK in Australië dat van 18 tot 28 september plaatsvindt. In ons land wilde Lotto-Soudal geen renners ter beschikking stellen van bondscoach Sven Vanthourenhout, maar in Spanje is de situatie pas echt zorgwekkend. De Spaanse wielerbond overwoog zelfs niet af te reizen naar Australië, maar dat idee werd op een spoedoverleg vrijdag van tafel geveegd, zo staat te lezen in de Spaanse sportkrant Marca.