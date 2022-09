Bergs en Coppejans spelen vandaag halve finale challengertoernooi

Bergs is als vierde reekshoofd aan de slag in Mallorca waar hij na drie knappe zeges op rij vandaag in de halve finale Abedallah Shelbayh (ATP 654) treft. De 18-jarige Jordaniër kon vanuit de kwalificaties doorstoten naar de hoofdtabel waar hij in de eerste ronde ook het eerste reekshoofd Dominic Stricker (ATP 127) versloeg. Bergs struikelde vorige week in de derde en laatste kwalificatieronde op de US Open.

Ook Kimmer Coppejans (ATP 292) is aan een straf toernooi bezig in Toulouse. Vanuit de kwalificaties kon hij doorstoten naar de hoofdtabel waar hij na drie zeges op rij de halve finale speelt tegen de Duitser Louis Wessels (ATP 294). (jmu)