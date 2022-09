Vierde Milan-Belg Aster Vranckx geeft eerste interview: “Ik wil hier graag kampioen spelen”

“Ik denk dat dit een grote stap in mijn carrière is’, aldus de jonge middenvelder. “Ik ga alles proberen geven voor deze club en hopelijk kunnen we opnieuw kampioen spelen. Voor mij is dit het bewijs dat er geen limieten zijn in het leven en dat je voor al je dromen moet gaan.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vranckx stelt zichzelf ook voor aan de tifosi. “Ik ben een middenvelder met groot loopvermogen, die sterk is en goede voeten heeft.”

Hij won vooraf ook informatie in bij de andere Belgen die bij Milan voetballen: Alexis Saelemaekers, Divock Origi en Charles De Ketelaere. Origi en Saelemaekers kent Vranckx goed, De Ketelaere moet hij nog beter leren kennen.