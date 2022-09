Paul Jambers keert terug naar de getuigen van 30 jaar geleden: “Ik heb soms gedacht: ‘Wat doen wij die mensen aan?’”

Duffel

“Ik ben altijd een strevertje geweest.” Hij zegt het zelf, Paul Jambers. Hij wilde de beste zijn. Maar: “Niet ten koste van alles. Ik heb ook altijd een groot mededogen gehad.” Dertig jaar geleden kwam het eerste tv-programma dat zijn naam droeg op het scherm. In Jambers, back to the 90’s keert de televisiemaker terug naar zijn getuigen van toen. “Er zijn meer mensen die mij als een vriend beschouwen, dan mensen die zich tegen mij hebben gekeerd.”