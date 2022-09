Belgian Cats verliezen in Pau van Frankrijk

De Belgian Cats verloren een oefenwedstrijd in Pau van Frankrijk. Vandaag is het Fandag in Kortrijk en zondag in Sportcampus De Lange Munte de “uitwuifwedstrijd” en tegen opnieuw Frankrijk.

De Belgian Cats hebben in Pau een oefenwedstrijd van Frankrijk verloren. Na een 16-16 tussenstand en 41-36 achterstand halfweg drukten Alexia Chartereau (13 punten, 6 rebounds) en Ana Tadic (14 punten) door naar een 58-49 bonus. In het slotkwart geen remonte van de Belgian Cats. Les Bleus liep verder weg naar een 74-55 eindstand. Julie Vanloo tekende voor 13 punten en 6 assists. Antonia Delaere voor 11 en Hind Ben Abdelkader voor 12 punten.Bij de Belgian Cats nog een geen Julie Allemand en Emma Meesseman. Zij werken met Chicago Sky de play-offs in de WNBA af en sluiten na hun Amerikaanse campagne bij de Cats aan.

Vandaag fandag in KortrijkVandaag kan je de Cats van dichtbij ontmoeten op de fandag in Kortrijk. Om 14u30 wordt gestart met een spelersvoorstelling, gehost door Linde Merckpoel. Daarna wordt er tijd gemaakt voor een meet & greet met de fans. Verder zullen er ook tal van nevenactiviteiten plaatsvinden, zoals een photobooth, een fan shop en een shooting contest. Het einde van de fandag is voorzien omstreeks 17u00. “Voor de speelstersgroep is het contact met de fans heel belangrijk”, verklaart forward Antonia Delaere. “Het feit dat we een fandag op poten zetten waarbij we de fans echt face to face kunnen ontmoeten en spreken, is dan ook enkel positief. Door de verre afstand kunnen veel fans er dit jaar niet bij zijn, maar op deze manier zal de steun toch voelbaar zijn en kunnen we met een goed gevoel naar Australië afreizen.” Zondag (16 uur) oefenen de Belgian Cats in Sportcampus De Lange Munte in Kortrijk opnieuw versus Frankrijk.Frankrijk-België 74-55Kwarts: 16-16, 25-20, 17-13, 16-6België: Ramette 0, Delaere 11, Resimont 0, Linskens 5, Abdelkader 12, Becky Massey 2, Lisowa 6, Nauwelaers 0, Billie Massey 2, Vanloo 13, Joris 4