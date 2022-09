’s Werelds nummer één Medvedev tegenover woelwater Kyrgios in achtste finales US Open

De Rus Daniil Medvedev heeft zich probleemloos geplaatst voor de achtste finales op de US Open. Daar komt hij Nick Kyrgios tegen, het woelwater dat zich in deze US Open al liet opmerken door in zijn tweederondewedstrijd tekeer te gaan tegen zijn eigen entourage en te klagen over wietgeur uit het publiek.

Op Flushing Meadows haalde de nummer een van de wereld en titelverdediger in New York het in de derde ronde in drie sets van de Chinese kwalificatiespeler Yibing Wu (ATP 174): 6-4, 6-2 en nog eens 6-2, na 12 aces en 26 winners. Medvedev is nog steeds zonder setverlies aan het toernooi bezig.

De 26-jarige Rus staat in de achtste finales tegenover woelwater Nick Kyrgios, de nummer 25 van de wereld. De verliezende Wimbledon-finalist van dit jaar had op zijn beurt geen last met de Amerikaan J.J. Wolf (ATP 87), die een wildcard had gekregen voor het toernooi: 6-4, 6-2 en 6-3. (belga)