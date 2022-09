Energierekening gezinnen al 8 miljard hoger en die zal komende maanden verder stijgen

De econoom berekende hoeveel de uitgaven van gezinnen voor energie de jongste twaalf maanden zijn gestegen in vergelijking met het ‘normale’ jaar 2019, het laatste jaar voor de pandemie. De gezinnen spendeerden van september 2021 tot en met augustus 2022 zowat 6,1 miljard euro meer aan gas, elektriciteit en huisbrandolie dan in 2019. Vooral de facturen van gas en elektriciteit zijn sterk toegenomen, omdat gas 106 procent duurder werd en elektriciteit 46 procent. Bovendien gaven de gezinnen 1,9 miljard euro meer uit aan benzine en diesel.

De totale uitgaven voor energie stegen dus met 8 miljard euro (1.600 euro per gezin) naar zowat 27 miljard. Zonder de steunmaatregelen van de regering, zoals de btw-verlaging voor gas en elektriciteit en de accijnsverlaging voor benzine en diesel, was de extra factuur aanzienlijk groter geweest. Verwacht wordt dat de kostprijs van de energiecrisis voor de gezinnen in de komende maanden nog sterk zal stijgen.