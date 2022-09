Hein Vanhaezebrouck wil niet weten van euforie na zege tegen Anderlecht: “Het niveau kan nog wat beter”

Voor de Buffalo’s leverde de inhaalwedstrijd in Anderlecht een deugddoende uitzege, maar Hein Vanhaezebrouck wil allerminst weten van euforie. In aanloop naar de partij in Charleroi blijft hij hameren op focus en organisatie: “Er was ooit een tijd dat we onklopbaar waren in een vol huis, nu is het wel anders.”

Daags na de zege tegen paars-wit toonde Hein Vanhaezebrouck zich tevreden met de huidige uit-reeks van zijn team, al toonde de Gentse coach zich ook kritisch: “Ik zag al betere wedstrijden”, wilde hij niet weten van de term ‘referentiematch’. “Als je spreekt over referentiematchen, dan moet alles kloppen. Van onze verdedigers was dit misschien onze beste match, maar we hebben al beter gespeeld. Dus het is nog te vroeg, het niveau kan nog wat beter.”

Nieuw record

De zege in Anderlecht was de dertiende opeenvolgende uitwedstrijd die AA Gent ongeslagen afrondde. Dat is een record voor de Buffalo’s. De laatste nederlaag buitenshuis dateert van 15 december 2021 op bezoek bij KV Mechelen (4-3). Het vorige record met twaalf uitduels op rij zonder nederlaag dateert van het seizoen 1953-1954, een eeuwigheid geleden dus.

Een vaststelling die ook Vanhaezebrouck gunstig stemde: “Inderdaad, buitenshuis zijn we al een poosje ongeslagen. Dat is een heel mooie reeks, want er zaten ook enkele zeer moeilijke partijen bij. Zo lang ongeslagen zijn, dat is knap en zeker meegenomen. Er was ooit een tijd dat we onklopbaar waren in een vol huis, nu is het wel anders. Vorig jaar hebben we maar één keer in een vol stadion kunnen spelen en het werd dan nog een zeer moeilijke match tegen Anderlecht, maar we wonnen wel. Nu hebben ze meer schrik als we op bezoek komen”, zei Vanhaezebrouck met een kwinkslag.

© BELGA

Die knappe uit-reeks volgde trouwens na de dramatische competitiestart van vorig seizoen, waarbij de Buffalo’s van hun eerste vijf uitduels er meteen vier verloren. “Vorig seizoen verloren we aanvankelijk te veel punten buitenshuis. Eén op vijftien”, herinnert ook Vanhaezebrouck zich nog levendig. “Dan begin je punten te halen, ben je ook duidelijk meer gefocust en hou je bijgevolg ook meer de nul. Dat was onze succesformule. Net als gisteren kun je dan ook vaak de drie punten binnenhalen met één doelpunt. Fijn dat we dit gisteren ook konden.”

Nardi unieke kans

Donderdagmiddag stelde AA Gent met Paul Nardi, die overkomt van de Franse eersteklasser Lorient, ook nog een nieuwe doelman voor: “We hebben een heel lange zoektocht achter de rug”, zegt Hein Vanhaezebrouck, die al geruime tijd aandrong op een doublure voor Davy Roef. “We wisten al van januari dat we een nieuwe doelman nodig hadden. We hebben dan getwijfeld, maar trokken niemand aan. We zochten toen eerder een transfervrije doelman en dat is niet evident in die periode. We wisten evenwel dat we in het tussenseizoen echt wel op zoek moesten naar een concurrent voor Davy, want anders is hij eenzaam en dat is nooit goed: noch in het leven, noch in voetbal. We wisten in de staf niet dat Paul haalbaar zou zijn, maar plots kregen we de boodschap dat hij toch kon vertrekken bij Lorient, waar hij toch anderhalf jaar eerste doelman was, maar vervolgens zijn basisplaats verloor.”

© BELGAPLUS

De Gentse coach is alvast in zijn nopjes met de komst van de 28-jarige Fransman: “Paul is ervaren en dat is een pluspunt. We hebben met Célestin De Schrevel (20) een jonge, getalenteerde doelman maar we moeten hem nog wat laten rijpen. Misschien kan hij binnen enkele jaren zijn kans grijpen. We hadden nu vooral nood aan een doelman met ervaring op het hoogste niveau. Paul speelde met Cercle Brugge en Lorient kampioen in tweede klasse. Hij kan dus omgaan met druk.”