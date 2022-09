Actrice Jane Fonda heeft kanker: “Het is een heel behandelbare kanker, ik heb veel geluk

Meteen stelt Fonda haar fans gerust. “Het is een heel behandelbare kanker. 80 procent van alle patiënten overleeft. Ik heb zeer veel geluk gehad. Ik heb ook veel geluk dat ik gezondheidsverzekering heb die me toegang geeft tot de beste artsen en behandelingen. I ben me ervan bewust, en dat is pijnlijk, dat ik in deze geprivilegieerd ben.”

Fonda is naast een iconische actrice ook activiste. En passant ontketende ze een revolutie in de fitnesswereld. Met haar workouts die ze deelde in boeken en VHS-banden kreeg ze een generatie aan het sporten. Als activiste zet ze zich in voor het klimaat. De chemo zal om en bij zes maanden duren. “Ik kan op dit moment goed om met de behandelingen, en geloof me vrij: dit zal geen invloed hebben op mijn klimaatactivisme.”