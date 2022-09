BUNDESLIGA. Vroege goal Reus volstaat voor Dortmund tegen Hoffenheim

Op de vijfde speeldag van de Bundesliga is een vroege goal van Marco Reus vrijdagavond voldoende gebleken voor Borussia Dortmund tegen Hoffenheim. Het werd 1-0 in het Signal Iduna Park.

Aanvoerder Reus liet in de 16e minuut de netten trillen en dat was voldoende om de punten thuis te houden. Thomas Meunier maakte de 90 minuten vol in het winnende kamp, waar Thorgan Hazard een minuut voor de rust het speelveld betrad.

Dortmund hijst zich momenteel op kop van de tussenstand in de Duitse eerste klasse met 12 punten. Hoffenheim volgt op de vijfde plaats met 9 eenheden.