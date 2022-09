“’s Middags had ik nog met hen getraind, een dag later waren ze morsdood”: Belgische olympiërs blikken terug op bloedbad in München, bijna 50 jaar geleden

Ook gruwel kan verjaren. Op 5 september 1972 vallen Palestijnse terroristen het olympisch dorp in München binnen en gijzelen elf Israëlische atleten en coaches. Onder hen vier worstelaars. Minder dan 24 uur later zijn ze dood. Vijftig jaar later blikken twee Belgen terug op de bloedigste dag uit de olympische geschiedenis. Harry Van Landeghem en Stan Bens, ook worstelaars, oók op de Spelen. “Ik had die jongens een jaar eerder nog rondgeleid op de Grote Markt in Antwerpen. Ik ben er maanden slecht van geweest.”

De fotoboeken op de tafel zijn vergeeld, de krantenknipsels gekreukt, de haren vergrijsd of verdwenen. Harry Van Landeghem is vandaag 74, Stan Bens de 80 voorbij. “Oud en versleten”, grijnst Bens. “Oud en vergeten”, lacht Van Landeghem.

Allebei, weten ze, waren ze niet de grootste namen in het 96-koppige Belgische team dat in augustus 1972 naar de Spelen in München afzakte. Atleten Gaston Roelandts en Puttemans, de zeiler en latere IOC-voorzitter Jacques Rogge, tienkamper en huidig trainer van Nafi Thiam Roger Lespagnard: hun namen ronken vandaag veel meer.

Stan Bens. — © Raymond Lemmens

Maar veel gelukkiger dan de twee worstelaars – lutteurs, zeggen ze zelf – vond je niemand in de delegatie. Van Landeghem is dan 24 en afkomstig uit Kruibeke. Op zijn veertiende is hij begonnen met worstelen. Zijn club heet heel mooi ‘Willen is Kunnen’ en van Landeghem groeide er snel uit tot een Belgische topper. Een top waar Constant ‘Stan’ Bens dan al langer toe behoort. De garagehouder uit Deurne is in 1972 31 en had in 1968 nog nipt naast een ticket voor de Spelen gegrepen. Nu is hij er wel bij. Dat ze in München niet direct in aanmerking komen voor een medaille, beseffen ze. “In West-Europa konden we wel onze man staan”, zegt Van Landeghem. “Maar zodra we tegen een Rus of Bulgaar stonden, wisten we hoe laat het was.”

© rr

Maar dat drukt de pret niet, tonen de foto’s die vijftig jaar later worden bovengehaald. Op een groot zwart-witbeeld zien we de jonge Van Landeghem en Bens samen met hun trainer uitbundig uit een treinraam hangen. Op het perron staan breed lachend vrouwen en kinderen te zwaaien. “Dat was bij ons vertrek uit Brussel”, zegt Van Landeghem. “Bijna de hele Belgische ploeg is met de trein naar München gegaan. Dat was nogal een ambiance.”

Politie met witte muts

Uit de foto spreekt een en al enthousiasme, en dat is precies wat het toenmalige West-Duitsland met de Spelen voor ogen heeft. Dit is het eerste grote sportevenement in het land sinds de oorlog en dus wil München zich van zijn mooiste kant laten zien. Geen militairen in de straat, alles zo ongedwongen mogelijk. Zelfs de politie krijgt een speels uniform in lichtblauwe pasteltinten met witte muts aangemeten.

Harry Van Landeghem. — © rr

Nog voor de olympische vlam is aangestoken, worden de Spelen omgedoopt tot de ‘Vrolijke Spelen’. Opnieuw zie je het zo af aan de fotoalbums die vijf decennia jaar later bij Bens en Van Landeghem op tafel liggen. Poserend naast Gaston Roelandts met de Belgische vlag, lustig kuierend tussen de futuristische atletenflats, midden de duizenden andere atleten op de openingsceremonie, op een minigolf in het olympisch dorp: alles ziet er even ontspannen uit. “Je had zelfs een disco in het olympisch dorp”, zegt Bens al bladerend. “En eten à volonté, 24 uur per dag. Letterlijk iedereen was welkom. Officieel had je een pasje nodig, maar Harry en ik hadden een paar maten die waren afgekomen en die wandelden zo het olympisch dorp binnen. Ge liep daar gewoon binnen en buiten. (zuchtend) Daar hebben ze achteraf dik spijt van gekregen.”

Die spijt slaat toe als in de vroege ochtend van dinsdag 5 september acht Palestijnse terroristen over de omheining van het olympisch dorp klimmen. De Spelen zijn op dat moment tien dagen ver. Twee dagen eerder heeft Miel Puttemans op de 10.000 meter België een eerste – zilveren – medaille bezorgd. Van Landeghem en Bens stomen zich klaar voor hun worstelcompetitie in de slotweek. Maar dat verandert abrupt als de Palestijnen zich naar blok 31 aan de Connollystrasse begeven. Daar verblijft het grootste deel van de Israëlische delegatie.

© AFP

In eigen land leven Israëliërs en Palestijnen al jaren op gespannen voet. De Palestijnen voelen zich verdrukt en dat heeft eerder al tot bloedige aanslagen en kapingen geleid. Die ochtend verhuist het conflict naar het olympische dorp. Het zwaarbewapende Palestijnse commando van de Zwarte September-beweging dringt blok 31 binnen. In de schermutselingen komen snel twee Israëliërs om, negen anderen worden gegijzeld. Als Israël niet binnen enkele uren 234 Palestijnse gevangenen zou vrijlaten, zo eist het commando, is ook hun leven niet langer veilig. Waarna ze, om hun eisen kracht bij te stellen, het lichaam van het eerste dodelijke slachtoffer brutaal op straat gooien. Het gaat om Mosje Weinberg, de 35-jarige worstelcoach van het Israëlische team en een oude bekende van twee Vlaamse worstelaars die op dat moment net wakker worden.

Stan Bens: “Normaal stonden we nooit zo vroeg op. Maar Harry en ik volgden al weken een zwaar dieet om in een lagere gewichtscategorie te kunnen uitkomen. Om zes uur ’s ochtends zouden we gewogen worden. Toen ik uit het raam keek, zag ik meteen dat er van alles gaande was. Blok 31 lag rechtover het gebouw waar wij verbleven. In vogelvlucht misschien vijftig, honderd meter. Overal zag je volk, politie, flikkerlichten… Ik heb direct tegen Harry gezegd: ze zullen die Israëlische lutteurs toch niet te pakken hebben? Evengoed hebben ze ons nog gewoon gewogen. Dat was het rare. Je wist dat er iets serieus aan de hand was, maar in het begin ging iedereen nog zijn gang. Je bent topsporter, je zit vier jaar met die wedstrijd in je kop. Dat verandert niet ineens. Bovendien: wat was er precies aan de hand? Niemand die het direct wist.”

© rr

Eerst Mark Spitz, dan de gijzeling

Het is het verhaal dat we vijftig jaar later meermaals horen. Ook bij de Belgen. Karel Lismont zal de Spelen eindigen met zilver in de marathon, maar van de gijzeling krijgt hij de eerste uren niet bijster veel mee. “Niet vergeten: internet, sociale media, dat bestond allemaal niet”, legt hij uit. “We hadden alleen een tv, in het Duits, in een gemeenschappelijke ruimte. Nu zou heel de wereld alles direct weten, toen niet.”

Dat zegt ook wielrenner Ludo Delcroix. Hij heeft eerder net naast het brons gegrepen in de 100 kilometer ploegentijdrit en hoeft in de slotweek niet meer in actie te komen. “Ik herinner me wel de schrik”, aldus Delcroix. “We sliepen daar misschien honderd meter vandaan, dan ben je niet gerust. Maar voor de rest ging het leven wel door.”

Niet alleen bij de Belgen. Terwijl het drama in volle gang is, worden de Spelen ‘gewoon’ voortgezet. Onwezenlijk, maar tot diep in de namiddag zal de Duitse tv switchen tussen beelden van de 1.000 meter kanovaren, Bulgarije-Tunesie in het volleybal, een persconferentie van zwemicoon Mark Spitz en ‘live’-verslaggeving van de bloedige gijzeling. Pas om 16 uur worden de Spelen alsnog stopgezet.

© rr

Ook Harry Van Landeghem herinnert zich hoe hij die dag nog gewoon gaan trainen is. “Al moesten we wel ondergronds, via de garage van onze blok, worden weggeleid om naar buiten te komen.” Net als zijn collega Stan Bens zit hij dan al minder met zijn gedachten bij zijn wedstrijd. De getroffen Israëliërs komen, op een atletiekcoach na, uit het schermen, het gewichtheffen en het worstelen. Mark Slavin en Eliëzer Halfin kennen ze uit de worstelzaal. Net als arbiter Gutfreund en coach Weinberg. Namen die de rest van de Belgen weinig zeggen. Voor hen is dat heel anders.

Stan Bens: “De Israëlische worstelploeg kwam af en toe naar België. Dan trainden en vochten ze in ons zaaltje aan de Melkmarkt. Een dag of acht. Als stage. Ik kende al die jongens. Een paar jaar eerder had ik ze nog een rondleiding gegeven op de Grote Markt, even Brabo laten zien, en nadien naar het Atomium.”

“Dat waren allemaal vriendelijke mensen. Correct, tof. Die hadden thuis in mijn living nog koffie gedronken. Dan spraken we half Duits, half Engels. (glimlacht) Met Mosje Weinberg heb ik zelfs meer dan alleen maar koffie gedronken. Hij had mij nog aangeboden of ik geen maand bij hen wilde komen trainen. Alles betaald, mijn vrouw en al mocht mee naar Israël. Maar dat had ik maar zo gelaten. Er was toen al veel zever in het Midden-Oosten. Maar op de Spelen had ik wel weer met hen opgetrokken. Maandagmiddag, net voor dat allemaal gebeurd is, had ik met Mark Slavin getraind. Een sympathieke gast en een schone jongen. Zo ging dat onder lutteurs. Wij konden mekaar goed verdragen.”

Handgranaten op het vliegveld

Vijftig jaar later zeggen Van Landeghem en Bens dat zij het wél allemaal op de voet gevolgd hebben. “Je zag de nervositeit tijdens de dag toenemen”, knikt Van Landeghem. “Hoe er Duitse sluipschutters op het dak verschenen, de pantserwagens die toekwamen.” Bens knikt: “Er stonden honderden mensen op te kijken. De rest zagen we op tv. Harry en ik hebben nog geprobeerd zo dicht mogelijk te komen, maar ze hielden ons tegen.”

Aan hun wedstrijden denken ze dan nog weinig: “Twee weken lang had ik met plastic zakken rond mijn lijf in de sauna gezeten om op mijn gewicht te komen. Ik had amper iets gegeten. Nu mocht ik van de coach mijn gang gaan in het restaurant. Ook hij ging ervan uit dat de Spelen definitief gedaan waren.”

Hoe ze de bloedigste nacht uit de olympische geschiedenis gevolgd hebben, weten Van Landeghem en Bens vandaag niet meer. Wellicht hebben ook zij pas ’s ochtends de fatale afloop vernomen. Het laatste wat ze zich herinneren, is hoe na vijftien uur van ultimatums, moeizaam onderhandelen en veel dreigen de acht gijzelnemers en negen overgebleven gijzelaars rond 22 uur naar het vliegveld Fürstenfeldbruck worden gebracht. “Ik zie de helikopters nog ratelen.”

Een vliegtuig moet het hele gezelschap naar Tunis brengen. Maar zover komt het nooit. Op het vliegveld komt het in een wanhopige poging de Israëliërs te bevrijden tot een vreselijke clash. Er wordt geschoten, handgranaten ontploffen, een helikopter brandt uit. De balans is vreselijk: alle gijzelaars, vijf Palestijnen én een Duitse agent, komen om. Bens: “Ik ben er maanden aan een stuk niet goed van geweest. Op dag één train je nog met hen, op dag twee zijn ze morsdood. Dat ging er bij mij niet in.”

Vieze nasmaak

Toch zullen ook zij in München blijven. Als het IOC onder leiding van voorzitter Avery Brundage enkele uren na die gruwelijke nacht in een volgelopen olympisch stadion zijn legendarische zinnetje The Games must go on zegt, zitten Van Landeghem en Bens in de tribunes. “IJzingwekkend en triestig”, zegt Van Landeghem. “Ik was zelf bang geworden”, zegt Bens. “Dan pas realiseerde ik mij wat er echt gebeurd was.”

Bens probeert nog even contact te zoeken met de overgebleven Israëlische delegatie. “Maar ik raakte er niet bij. Toen was natuurlijk wel alles heel streng beveiligd”, zucht hij. “Toen wél.”

Ook de Nederlandse worstelaar Bram Kops heeft op maandag nog met Slavin en Weinberg getraind. Hij verlaat de Spelen wel. “Ik kan het nog steeds niet geloven dat zij niet meer leven”, treurt hij in de Nederlandse pers. “Op deze manier kan ik toch niet aan wedstrijden deelnemen?”

De Belgen volgen hem niet. Van Landeghem haalt de volgende dagen de derde ronde in de pluimgewichten, Bens sneuvelt na twee gevechten in de halfzwaargewichten. Spijt hebben ze er nooit van gehad. “Eenmaal de wedstrijd bezig, ben je als sporter toch weer vooral daarmee bezig”, zeggen ze eerlijk.

Van Landeghem zal nadien als coach nog drie keer naar de Spelen gaan. Maar voor beiden zal het altijd hun enige olympische deelname als atleet blijven. München, benadrukken ze, blijft een sportief hoogtepunt in hun carrière. “Maar te moeten vechten en weten dat een paar van je collega’s er niet meer bij zijn, dat heeft lang een vieze nasmaak nagelaten”, besluit Van Landeghem. Bens knikt: “Ik heb er heel lang mee in mijn kop gezeten.”