De wereldkampioen is thuis. De Orange Army is opgeschoven van de heuvels in de Ardennen naar het strand van Zandvoort. In volle Maxmania gingen wij praten met drie superfans van Max Verstappen. Deel 3: Dennis Burgersdijk staat van top tot teen staat zijn lichaam vol met tattoos van Max en Jos. “Ik heb een passie en die draag ik graag uit.”