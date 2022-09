Limburg United wint ook tweede oefenmatch vlot

Als afsluiting van de stageweek speelde Limburg United in Neufchâteau tegen het Luxemburgse Dudelange. Het werd een vlotte overwinning met zes spelers in de dubbele cijfers.

“Dudelange was niet de sterkte tegenstander, maar in het begin waren ze fysiek wel iets beter”, vertelt coach Westphalen. “Wij lieten defensief enkele steken vallen. Pas na een zestal minuten kregen we controle over de wedstrijd. Zelf heb ik niet gefocust op de aanval. Ik zag wel de hele wedstrijd veel energie, ondanks dat we een zware stageweek achter de rug hebben. De bal ging goed rond en vanaf het tweede quarter drukten we defensief onze stempel op de match. Dat we in de tweede helft ondanks de vermoeidheid toch blijven doorduwen is heel positief. We eindigen ook met zes spelers in de dubbele cijfers. Niemand speelde egoïstisch.” (jope)

Quarters: 27-20, 22-18 (49-38), 33-12 (82-50), 24-11.

Hubo Limburg United: LESUISSE 6, DELALIEUX 10, DEDROOG 11, DESIRON 19, STEIN 22, Abelshousen 3, Lambot 13, Ceyssens 11, Dammen 2, Hammonds 3, Leemans 6.