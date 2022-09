Red Flames krijgen in kolkend stadion les in efficiëntie tegen topland Noorwegen, WK-ticket blijft wel mogelijk

De Red Flames (FIFA 19) hebben tegen topland Noorwegen (FIFA 13) een lesje in efficiëntie gekregen. In een kolkend stadion met een recordaantal bezoekers gingen ze nipt met 0-1 onderuit in de voorlaatste WK-kwalificatiewedstrijd. Al blijft een eerst WK-ticket in hun geschiedenis mogelijk.

De naweeën van een historisch EK met een eerste kwartfinale in de geschiedenis van de Red Flames lieten zich ook dik anderhalve maand later nog voelen in Leuven. Voor het eerst in hun geschiedenis speelden de Red Flames (FIFA 19) in een uitverkocht King Power at den Dreef-stadion. Maar liefst 8.953 fans vuurden de Belgen aan. Een record. Voor een wedstrijd van onze nationale vrouwenploeg en voor een voetbalmatch tout court in Leuven.

De kolkende Dreef inspireerde de Flames dan ook tot een sterke eerste helft tegen topland Noorwegen (FIFA 13). Dat moest ook, want de Belgen moesten met minstens vier doelpunten verschil winnen als ze in groep F nog over leider Noorwegen wilden wippen en zo een rechtstreeks ticket voor het WK wilden bemachtigen. Geen sinecure, ook al hebben de Noren een minder een EK en een coachwissel achter de rug. In de heenwedstrijd tijdens deze WK-kwalificatie gingen de Belgen nog kansloos met 4-0 onderuit in Noorwegen.

Wullaert als 10

Dit keer kwamen de Belgen een pak beter voor de dag. Ze domineerden in de eerste helft en speelden complexloos. Ze creëerden genoeg kansen om de score te openen, maar dat bleek o zo moeilijk. Het vizier stond niet op scherp. Nochtans vatte Tessa Wullaert -in afwezigheid van de geblesseerde Tine De Caigny (enkel) - post als nummer tien en leidde ze meer dan eens een aanval in. Een ingestudeerde vrije trap kwam via Wullaert tot bij Philtjens die goed voorzette tot bij Eurlings. Haar schot miste echter overtuiging.

Even daarna stuurde Minnaert Wullaert diep met een perfecte lange bal, maar de kapitein kon net niet op doel schieten. Ook Elena Dhont kreeg verschillende kansen, maar haar schoten waren net niet precies genoeg. Op slag van rust kreeg Minnaert dan weer een reuzekans na een slim pasje van Dhont. De aanvalster van Anderlecht devieerde de bal nog, maar haar poging werd gered door de Noorse doelvrouw. Ook de rebound van Vanhaevermaet ging naast. Zo scoor je natuurlijk geen vier keer tegen de Noren

Efficiënte Noren

In de tweede helft werd een aloude voetbalwet werkelijkheid en kregen de inefficiënte Flames het deksel op de neus. De Noren waren sowieso al beter uit de kleedkamer gekomen en toen Sari Kees een pass richting een onoplettende Minnaert gaf, was het kalf verdronken. Minnaert stond te slapen en liet zich in haar rug vangen door Hansen. Met een hoog afstandsschot klopte zij doelvrouw Nicky Evrard. 0-1 voor de Noren. Zowat hun enige kans in de wedstrijd en meteen raak.

Daar ging alle hoop van de Belgen, die wat kunnen leren van de efficiënte Noren. De wedstrijd nog omkeren bleek onmogelijk. Mede omdat bondscoach Ives Serneels niet over heel veel wisselmogelijkheden voorin beschikte. Met ook nog het ontbreken van Janice Cayman door een verrekking aan de dij was de spoeling redelijk dun.

Ella Van Kerkhoven, die doorgaans niet veel nodig heeft om te scoren, mocht het wel nog gaan proberen en moest voor meer stootkracht en kopbalsterkte zorgen voorin. De vele flankvoorzetten van de Flames schoten voordien immers allemaal hun doel voorbij. Maar ook Van Kerkhoven kon geen verandering in de score brengen. Eurlings en ook invaller Vanmechelen probeerden het wel nog eens met een plaatsbal, maar ook zij konden de Noorse doelvrouw net niet verschalken. Van Kerkhoven en Janssens kwamen er in het slot voor de luid aanmoedigende fans nog het dichtste bij, maar het bleef uiteindelijk 0-1.

De Noren plaatsen zich dankzij de zege voor de negende opeenvolgende keer voor het WK. Voor de Red Flames is groepswinst nu definitief gaan vliegen, maar ze hebben dinsdag tegen Armenië wel voldoende aan een punt om zich te plaatsen voor de play-offs/barrages en maken dus nog steeds kans op hun eerste WK in hun geschiedenis.