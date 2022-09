Week na ongeval met vrachtwagen in Nederland worden slachtoffers begraven

Exact een week na het vreselijke ongeval in het Nederlandse Nieuw-Beijerland, waarbij een vrachtwagen ingereden is op een buurtfeest, worden zaterdag vijf slachtoffers begraven. Vier komen uit hetzelfde gezin. Enkel de vader heeft het overleefd. Intussen is beslist dat op de plaats van het drama geen vrachtwagens meer mogen passeren

Aan de Zuidzijdedijk in Nieuw-Beijerland (gemeente Hoeksche Waard) was zaterdag een buurtbarbecue aan de gang toen een Spaanse vrachtwagenbestuurder in de vooravond het plein opreed. De balans was zwaar: zes doden en zeven gewonden. Dat dodental werd later bijgesteld tot zeven omdat ook en ongeboren baby als slachtoffer wordt beschouwd. Een gewonde ligt nog in het ziekenhuis.

In Goudswaard is opgeroepen om zo veel mogelijk vlaggen halfstok te hangen als teken van medeleven met de nabestaanden van het zwaar getroffen gezin Klein. Enkel de vader overleefde het drama.

Zijn vrouw Joke (75) uit Zuidzijde, hun zoon Pieter-Joost (41) met zijn echtgenote Diana (28) en hun ongeboren kindje Karolina waren op slag dood. Ze worden zaterdag begraven op de algemene begraafplaats van Goudswaard. Eerst is er een uitvaartdienst in de Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat in Goudswaard. De familie was lid van de geloofsgemeenschap.

Pieter-Joost (41) met zijn echtgenote Diana (28). Zij was hoogzwanger.

Ook wordt afscheid genomen van Arno Koot, de 62-jarige manager verpakkingsmaterialen bij The Greenery.

Koot miste vorige zaterdag de opening van de nieuwe padelbanen bij TOGB om naar de barbecue in Zuidzijde te kunnen gaan. Met fatale gevolgen. De voetbalscheidsrechter en ex-bestuurder van de club uit Berkel en Rodenrijs was graag gezien, zo blijkt uit de reacties op sociale media.

De rouwwagen met het lichaam van Arno Koot zal zaterdag om 11 u. rond het sportcomplex rijden. Alle wedstrijden die er op dat moment aan de gang zijn, zullen bij wijze van eerbetoon worden stilgelegd. Nadien wordt zijn lichaam gecremeerd.

Op de plaats van het ongeval komen mensen nog altijd bloemen leggen. Het gemeentebestuur heeft op vraag van de inwoners de wegomleiding verplaatst zodat er geen vrachtwagens meer kunnen passeren. “Het is te confronterend”, klinkt het.

Het onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval is volop aan de gang. De Spaanse chauffeur blijft voorlopig in de cel.