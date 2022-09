Jong Genk morst met de kansen en komt niet verder dan gelijkspel bij Standard

Jong Genk is op bezoek bij SL 16 FC, de beloften van Standard, niet verder geraakt dan een 2-2-gelijkspel. De Luikenaars profiteerden optimaal van gestuntel in de Limburgse defensie, maar Jong Genk zette de bordjes weer gelijk in de tweede helft. Bij Jong Genk moesten Dierckx, Bangoura en Godts geblesseerd naar de kant.

Zoals trainer Hans Somers voorspelde, begonnen beide ploegen met open vizier aan de wedstrijd. De eerste doelkans was voor SL16 FC. Na een dubbelpass tussen Ziani en Kuavita belandde de bal bij Ohio, maar Leysen liet zich niet verrassen door het hakje. Dat was een eerste waarschuwing voor Jong Genk.

Op de hoekschop die volgde, botste Dierckx met het hoofd tegen ploegmaat Van de Perre. De Genkse verdediger was duidelijk het noorden kwijt. De medische staf nam geen risico en haalde de centrale verdediger naar de kant. Al Mazyani nam na zeven minuten zijn plaats in.

Genk reageerde via Rommens, die Diawara kon bedienen. Zijn schot werd gered door Epolo. Een minuut later was Diawara daar weer, maar opnieuw stond de Standard-doelman in de weg. Toch was het Standard dat de score opende. Ohio werd de diepte ingestuurd en vond de vrijstaande Brrou aan de tweede paal. Die legde overhoeks de 1-0 binnen.

Rommens is de wanhoop nabij. — © Dick Demey

Genk bleef combineren en ging nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker, maar miste precisie voor doel. Godts kon na een steal alleen op Epolo af, maar de doelman ranselde met een beenveeg het leer via de lat uit doel.

Standard prikte tegen via Calut, maar zijn schot ging voorlangs. Aan de overzijde deed invaller Al Mazyani het hem na. Een volledig vrijstaande John knikte daarna een voorzet van Geusens onbegrijpelijk over. De Limburgers morsten met de kansen en al gauw viel het doelpunt aan de overkant. Kort voor de rust vond Calut de vrijstaande Ohio, die alleen voor Leysen de 2-0 optekende.

In de tweede helft werd er defensief meer gecontroleerd. Genk probeerde wel, maar zag al snel Bangoura geblesseerd uitvallen. Standard loerde vooral op de tegenaanval, maar kon slechts één kans bijeen voetballen.

Maarten Swerts. — © Dick Demey

De Limburgers knokten zich terug in de wedstrijd. Op een korte hoekschop van Rommens en Godts lukte John de aansluitingstreffer. Hij knalde de voorzet van Godts binnen: 2-1. Met nog twintig minuten te gaan, was dat het sein voor de start voor een Genks slotoffensief. John had de 2-2 aan de voeten. Doelman Epolo pareerde het schot en Diawara kon in de herneming niet besluiten. Twee minuten later was het wel raak. Van de Perre speelde Diawara vrij, die met een strakke pegel de Luikse doelman verschalkte: 2-2.

Het balbezit en de kansen waren opnieuw voor Jong Genk, maar in de eerste helft ontbrak het in de zestien – ook opnieuw – aan scherpte. Standard profiteerde twee keer van gestuntel in de Genkse defensie en kwam 2-0 voor. Na rust milderde John. Even later hing Diawara de bordjes in evenwicht. Genk drukte door, maar bleef op een 2-2-gelijkspel steken. (jds)