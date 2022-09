MEMORIAL. Meetingrecords in speerwerpen en hordesprint

En een voltallig WK-podium en een voltallig EK-podium, onder wie de speerwerplegende Barbora Spotakova: het speerwerpen bij de vrouwen kende een deelnemersveld om van te smullen. En met resultaat: de Amerikaanse Kara Winger gooide verder dan ze ooit gedaan had. Sterker: ze gooide verder dan ooit is gegooid in het Koning Boudewijnstadion: met 68m11 doet ze beter dan het meeting-record van 67m99 van Spotakova.