Valpartijen, vibrators en Verstappen die thuiskomt: alles over het zottenkot van Zandvoort

Dit weekend komt Max Verstappen (24) in zijn tweede thuisrace op rij aan de start. In Zandvoort zal de Max Mania nog vele malen groter zijn dan vorige week in Spa-Francorchamps, want de Nederlanders zien het F1-circus graag komen. Zeker als het ook goed is voor hun portemonnee. De Dutch Grand Prix in tien cijfers.

22,3 miljoenaan extra inkomsten voor de lokale ondernemers, dat leverde de GP van Zandvoort vorig jaar op. Het was de eerste keer sinds 1985 dat er weer een Nederlandse grand prix werd georganiseerd, en iedereen wou daar wel zijn graantje van meepikken. Met succes. Van verkopers van waterflesjes aan de ingang van het circuit tot de glamoureuze strandbar die zijn klanten een exclusief feestje aanbiedt: ook dit jaar willen de inwoners van Zandvoort cashen.

110.000 toeschouwers per dag worden er dit jaar verwacht. Dat is een pak meer dan de 70.000 van vorig jaar, toen de organisatie van de overheid coronamaatregelen kreeg opgelegd en de tribunes maar voor twee derde gevuld mochten worden. De tickets voor de editie 2022 waren in geen tijd uitverkocht.

11.000 mediaberichten verschenen er vorig jaar in de wereldwijde verslaggeving over de GP van Zandvoort. “Goed voor het toerisme”, juichte het lokale bestuur. Een herhaling van dat scenario hoeft u dit jaar niet te verwachten. In de Nederlandse dagbladpers is de verslaggeving in de aanloop naar de race van dit jaar al met meer dan 60 procent gedaald. Het nieuwe is er duidelijk af.

© EPA-EFE

7.037 euro, dat betaalt u Kinga, die via Airbnb haar “Tiny House met Ibiza vibes”, op wandelafstand van het circuit van Zandvoort, voor drie nachten aanbiedt. Daarvoor krijgt u één slaapkamer en – vreemd genoeg – anderhalve badkamer. Voor u denkt dat dit een uitzondering is: zo goed als alle B&B’s in Zandvoort verhuren een piepkleine slaapkamer, met een gemiddelde prijs van 595 euro. Per nacht.

1.400 vrijwilligers zullen dit weekend duidelijk herkenbaar in Zandvoort aanwezig zijn. Hun belangrijkste taak: vermijden dat de wantoestanden van de Oostenrijkse grand prix zich herhalen. Daar lieten groepjes Nederlandse supporters zich opmerken door racistische gezangen en vrouwonvriendelijk gedrag. “Wie zich misdraagt, vliegt buiten”, klinkt het bij de organisatie.

100 Shell-tankstations uit de wijde omgeving rond Zandvoort hebben deze week reclame voor de Tarzan-vibrator geweerd. Fabrikant Easy Toys had de link gelegd tussen zijn speeltje en de eerste bocht van de Zandvoortse omloop, de Tarzanbocht. Dat vond men bij Shell “iets te kort door de bocht”.

5 minuten is het interval tussen elke trein die vanuit Haarlem richting Zandvoort spoort. Een zogeheten Sprinter doet een kleine twintig minuten over dat traject. De Nederlandse Spoorwegen maken zich sterk dat ze zo tienduizend mensen per uur naar het circuit kunnen vervoeren. Het systeem is in ieder geval populair. Vrijdagochtend, ruim vijf uur voor er een F1-bolide in actie zou schieten, was het al aanschuiven in de stations.

© Shutterstock

4 Max Verstappen werd in de aanloop naar zijn thuisrace tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau geridderd, een onderscheiding in de vierde graad van de in 1892 gecreëerde Orde. Verstappen werd zo bekroond voor zijn bijzondere verdiensten voor het vaderland en zijn internationale uitstraling. Onder anderen Johan Cruijff, Tom Dumoulin en Sven Kramer behoren ook tot dat selecte clubje.

1 journalist kwam tijdens een verkenningsronde per fiets op Zandvoort ten val. Het pleit voor de NOS-man dat hij op zijn vehikel een (lege) bak Heineken moest meesleuren en dat het stuur van zijn tweewieler niet helemaal deed wat hij wou. Geluk bij een ongeluk: de man knalde op McLaren-rijder Lando Norris, maar die bleef ongedeerd.

0 euro overheidssteun krijgt de organisatie van de Dutch Grand Prix. Al vinden ze daar dat ze die wel verdienen. “We genereren veel werkgelegenheid en reclame voor Nederland”, heet het. Die centen zouden ook welkom zijn, want vorig jaar boekte de Nederlandse GP door de coronamaatregelen een fiks verlies. Hoe hoog dat bedrag precies was, wil niemand kwijt, maar specialisten lijken het erover eens dat Zandvoort nu minstens drie keer na elkaar moet uitverkopen om die put te dichten.