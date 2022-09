Renner Tiesj Benoot verkoopt zijn riante villa in Drongen: “Het wooncomfort is uitzonderlijk”

De villa van Benoot, die naar Munte verhuist, staat in de Antoon Catriestraat in Drongen. De renner schakelt geen makelaar in om zijn stulpje te verkopen, hij prijst het zelf aan via Immoweb. “Een rustgevende plek waar de uitzichten groen zijn en het wooncomfort uitzonderlijk. Hier woont u met de binnenstad binnen handbereik, maar toch is het de ontspannende natuur die alle aandacht trekt”, klinkt het.

Het huis heeft alle luxe: een volledig uitgeruste keuken, wasruimte met aparte ingang, vier slaapkamers, badkamer met inloopdouche, een dressing met op maat gemaakt kasten, een sauna en een grote kelder.

“De afwerkingsgraad is uitzonderlijk hoog”, staat in de beschrijving. Dat betekent meteen ook dat er een stevig prijskaartje aan de villa hangt: 1.199.000 euro. Meer informatie via de website van Immoweb.

© Immoweb

